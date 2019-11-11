Инженера-механика сморгонского предприятия будут судить за нарушение правил охраны труда

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские следователи завершили расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда в отношении 43-летнего инженера регионального деревообрабатывающего предприятия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел 23 мая на территории деревообрабатывающего предприятия в Сморгони. Во время ремонта конвейера травмы, несовместимые с жизнью, получил 22-летний слесарь по обслуживанию оборудования. "Установлено, что при выполнении ремонтных работ инженером-механиком были допущены нарушения правил охраны труда и техники безопасности, должностной инструкции, повлекшие по неосторожности смерть мужчины. Во время предварительного следствия осмотрено место происшествия, получены выводы судебно-медицинской экспертизы, допрошены работники организации. Изъята и изучена документация, регламентирующая вопросы соблюдения техники безопасности и охраны труда на предприятии", - рассказала Инна Позняк.

УСК по Гродненской области инженеру-механику предъявлено обвинение по ч.2 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Во время расследования следователи уделили внимание установлению причин и условий, способствовавших преступлению. По материалам уголовного дела, на предприятии отсутствовала технологическая документация на выполнение ремонта оборудования, а сами работники неоднократно нарушали внутренние инструкции.

В результате директору предприятия внесено представление, в котором изложены предложения о разработке технологической карты (алгоритма) действий работников по ремонту и обслуживанию оборудования, с обязательным указанием порядка и условий взаимодействия различных подразделений, принимающих участие в работах.-0-

Фото УСК по Гродненской области