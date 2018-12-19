Инженеров Солигорского мелиопредприятия будут судить за нарушение правил безопасности

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Солигорского предприятия мелиоративных систем - начальник участка, главный и ведущий инженеры мелиоративных работ и строительства - привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Районный отдел Следственного комитета завершил расследование трагического случая, который произошел в октябре 2017 года на строительном объекте в поселке Заозерный Солигорского района. При выполнении работ по отводу поверхностных вод 56-летний тракторист мелиоративного предприятия, управляя краном-манипулятором, зацепил стрелой линию электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.

Следствие установило, что руководители и специалисты ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю за проведением строительно-монтажных работ в опасной зоне, к соблюдению требований по охране труда должностные лицо подошли формально. "Установлено, что они действовали в нарушение требований техники безопасности. С учетом специфики объекта должным образом не организовали и не проконтролировали безопасное проведение строительно-монтажных работ в охранной зоне кабельно-воздушной линии, а также допустили к управлению краном тракториста, не обученного в установленном порядке, не имеющего наряда-допуска", - рассказала Татьяна Белоног.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Следователи допросили работников и должностных лиц предприятия, провели обыски, выемки, изучили нормативную документацию. Получены заключения экспертиз. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. Для устранения нарушений направлено представление в компетентные органы с требованием принять меры по совершенствованию деятельности, касающейся вопросов охраны труда, добавила официальный представитель УСК.-0-