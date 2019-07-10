Ивьевский предприниматель стал участником серой схемы поставки овощей из ЕС в Россию

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ивьевском районе, стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции из Литвы и Польши в Россию, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Работники Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области совместно с Могилевской региональной таможней и налоговой инспекцией Лидского района выявили причастность мужчины к преступной схеме.

Как пояснил сам предприниматель, он покупал у зарубежных поставщиков яблоки, груши, лук, капусту, свеклу, персики, сливы, редис за наличный расчет. Какие-либо финансово-хозяйственные документы не оформлялись. На самом деле организаторы противоправной схемы платили за санкционку в основном со счетов оффшорных компаний. Для установления всех нюансов этого дела будет запрошена правовая помощь у литовских, польских и российских коллег.

Между тем предприниматель из Ивья, не фиксируя свои реальные покупки, вносил недостоверные сведения в налоговые декларации. Как результат, с апреля 2016-го по январь 2017 года он не уплатил в бюджет более Br121 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении ИП возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб полностью возмещен. Следствие продолжается.-0-