Около 120 человек эвакуировали из административного здания в Витебске из-за подозрительной находки

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 человек эвакуировали из-за подозрительной находки в административном здании по улице Правды,18 в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В 12.29 внутренняя охрана здания нажала тревожную кнопку. Причиной ЧП стал бесхозный портфель, обнаруженный в коридоре второго этажа. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС, саперно-пиротехнической службы. Они оперативно провели эвакуацию людей и проверили портфель. Внутри оказались документы и очки.

К 13.30 сотрудники ведомств и организаций, расположенных в здании, вернулись к работе. Деятельность учреждения возобновлена.-0-