Из горящей квартиры в Могилеве спасли мужчину

29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре квартиры в Могилеве спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома поступило 28 апреля в 9.10. К моменту прибытия спасателей из окна шел дым. Здесь проживала хозяйка 1965 года рождения вместе с сыном. Во время пожара женщина отсутствовала. Со слов соседей, внутри могли находиться люди.

В комнате спасатели обнаружили и вынесли на свежий воздух сына хозяйки квартиры в бессознательном состоянии. Мужчину 1990 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали.

В результате пожара уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась. Причина пожара устанавливается. -0-