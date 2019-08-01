Из храма под Гомелем похитили старинную икону "Всех скорбящих радость"

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе из храма в деревне Гадичево похитили старинную икону "Всех скорбящих радость", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Регент церковного хора сообщила о пропаже иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" из Свято-Екатерининского храма в милицию 27 июля. По предварительной информации, святыню похитили с 25 по 27 июля.
Старинная икона насчитывает более 130 лет. В православном мире образ "Всех скорбящих радость" называют чудотворным. Перед образом верующие просят Богоматерь о покровительстве и заступничестве. Поклониться ей в Гадичево приезжали со всей страны.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Любые сведения о преступлении или личности похитителя просят сообщить в милицию по номерам 102, а также 51-17-70 и 51-17-71 в Гомеле.-0-
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