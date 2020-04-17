Из общежития в Слуцке при пожаре эвакуировали 64 человека

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке из общежития при пожаре эвакуировали 64 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. В 14.06 на пульт диспетчера системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС "Молния" поступило сообщение о задымлении в общежитии. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили загорание в комнате на втором этаже пятиэтажного здания.

Работниками общежития и МЧС из здания эвакуированы 64 человека, из них 33 ребенка. С использованием масок для спасаемого выведены из комнат 5 человек (из них 2 ребенка). Пострадавших нет. Огнем повреждено имущество, закопчены стены в одной комнате.

Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Его причина - устанавливается.

Как отметили в Минском областном управлении МЧС, благодаря раннему обнаружению возгорания системой пожарной сигнализации удалось избежать большого материального ущерба. С 2017 года на территории Минской области системами пожарной автоматики оборудовано более 100 общежитий. -0-