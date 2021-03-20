Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ️Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Информация о пикетировании поступила в Боровлянский отдел милиции вечером 7 марта. Звонившие сообщили, что из окон многоквартирных домов в деревне Копище Минского района доносятся протестные лозунги", - сообщила Ольга Чемоданова.

По ее словам, прибывшие на место милиционеры установили, что к нарушению порядка проведения массовых мероприятий причастны две 33-летние жительницы домов на улицах Леонардо да Винчи и Авиационной.

В отношении женщин составлены административные протоколы.

Там же правоохранители вычислили и 34-летнего минчанина, который 17 марта на флагштоке между двумя домами по улице Амелии Эрхарт повесил бчб-флаг. На мужчину составлен аналогичный протокол.-0-