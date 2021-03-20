ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 20 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:05 Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы Происшествия
19.03.21
19.03.21 23:45 Белорусские борцы вольного стиля выиграли три золота на международном турнире в Будапеште Спорт
19.03.21 23:08 Жук: парламентская республика - это наименее эффективный механизм управления страной в эпоху перемен Политика
19.03.21 23:06 "Ислочь" одержала вторую победу победу в чемпионате Беларуси Спорт
19.03.21 22:58 Сборная Беларуси по женской борьбе выиграла две олимпийские лицензии Спорт
19.03.21 22:41 Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно Общество
19.03.21 22:39 Более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
19.03.21 22:11 ВОЗ призывает мир продолжать использовать вакцину AstraZeneca В мире
19.03.21 22:03 Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек В мире
19.03.21 21:59 Вратарь Дэнни Тэйлор получил право выступать за хоккейную сборную Беларуси Спорт
19.03.21 21:51 Белорусские летчики отработали пуски поступивших из РФ ракет "Атака" Общество
19.03.21 21:47 Хоккеисты солигорского "Шахтера" сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
19.03.21 21:33 Подготовку педагога будущего обсудят на научной конференции в БГУ Общество
19.03.21 21:16 "Тамбов" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России Спорт
19.03.21 21:11 В память о жертвах трагедии на "Беларусь 3" покажут фильм по мотивам "Хатынскай аповесці" Культура
19.03.21 20:55 Первый турнир по интеллектуальным играм провел Следственный комитет в Горках Регионы
19.03.21 20:38 Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы изменятся Экономика
19.03.21 20:31 Чигринова белорусам: проявите мудрость и не поддавайтесь на провокации Общество
19.03.21 20:24 Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева Президент
19.03.21 20:08 Футболисты "Торпедо-БелАЗ" выиграли у "Славии" во 2-м туре чемпионата Беларуси Спорт
19.03.21 19:55 В Минске на пр.Независимости произошло ДТП с несколькими авто Происшествия
19.03.21 19:47 Гандболистки сборной Беларуси победили Фареры в квалификации ЧМ Спорт
19.03.21 19:32 Китай в экстремальных условиях 2020 года уверенно вышел на траекторию восстановления - Снопков Политика
19.03.21 19:15 Определены пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы Спорт
19.03.21 19:12 Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси Политика
19.03.21 19:08 Фотовыставка "Стремление к лучшей жизни - достижения КНР в борьбе с бедностью" открылась в Минске Политика
19.03.21 18:57 Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки Технологии
19.03.21 18:55 Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции Спорт
19.03.21 18:50 В БГПУ пройдет трибьют-шоу "Точь-в-точь" Культура
19.03.21 18:42 В Полоцке спасатели вытащили овчарку, провалившуюся под лед Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
20 марта 2021, 00:05

Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ️Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Информация о пикетировании поступила в Боровлянский отдел милиции вечером 7 марта. Звонившие сообщили, что из окон многоквартирных домов в деревне Копище Минского района доносятся протестные лозунги", - сообщила Ольга Чемоданова.

По ее словам, прибывшие на место милиционеры установили, что к нарушению порядка проведения массовых мероприятий причастны две 33-летние жительницы домов на улицах Леонардо да Винчи и Авиационной.

В отношении женщин составлены административные протоколы.

Там же правоохранители вычислили и 34-летнего минчанина, который 17 марта на флагштоке между двумя домами по улице Амелии Эрхарт повесил бчб-флаг. На мужчину составлен аналогичный протокол.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске на пр.Независимости произошло ДТП с несколькими авто
Фото Витебского областного управления МЧС В Полоцке спасатели вытащили овчарку, провалившуюся под лед
Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома В Минске задержаны 8 человек за сбыт наркотиков
Фото из архива Задержан житель Молодечно, призывавший к насилию над милиционерами
Фото из архива В Минске вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и сотрудников милиции
Фото из архива На железной дороге за три дня погибли два человека, один травмирован
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314
МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах
Как вложиться в новостройку и ЗАРАБОТАТЬ?
Топ-новости
Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева
Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны
Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества
Политолог: модернизация Конституции в Беларуси должна проходить последовательно и преемственно
Сборная Беларуси по женской борьбе выиграла две олимпийские лицензии
Белорусские борцы вольного стиля выиграли три золота на международном турнире в Будапеште
Из окон в "Новой Боровой" женщины выкрикивали лозунги - на них составили протоколы
Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций
Рост объемов производства и новые рабочие места - как будут развиваться белорусские технопарки
Минфин Беларуси отмечает рост доходности еврооблигаций с начала года
Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка
Червяков: необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие малой родины
Главы МИД СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права
Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.