19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из ревности жительница Минского района проткнула вилами односельчанку, а затем подожгла себя и дом. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сегодня днем из деревни Новашино медики доставили в больницу раненую 48-летнюю местную жительницу. Прибывшим для разбирательства милиционерам женщина сообщила, что бывшая супруга сожителя проткнула ее вилами в собственном доме", - рассказали в УВД.

Дом 53-летней подозреваемой оказался запертым, внутри виднелся дым. Милиционеры сообщили об инциденте в МЧС. После тушения пожара хозяйку обнаружили без сознания и доставили в больницу.

По предварительной информации, она облила себя и дом бензином, после чего подожгла. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.-0-