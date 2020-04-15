Из сгоревшей деревни в Щучинском районе похитили 600 кг металла: возбуждено уголовное дело

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По факту кражи металла в сгоревшей деревне в Щучинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Предварительно установлено, что с территории трех дворов в деревне Нарчи, уничтоженных пожаром, похищен металл. Добычей злоумышленников стали оставшиеся во дворах металлические оси повозок, столбы от ограждений и сельскохозяйственная техника. Похищено более 600 кг металла, общая сумма причиненного ущерба составила более Br180.

"По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы, назначили необходимые экспертные исследования. Допрошены потерпевшие и свидетели", - отметила Инна Позняк.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить, кто совершил хищение.

Как сообщалось, масштабный пожар в деревне Нарчи произошел 7 апреля. Тогда огнем были уничтожены десятки строений - дома и хозпостройки.-0-