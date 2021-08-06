Из Шарковщинского райисполкома эвакуировали 100 человек из-за сообщения о минировании

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Шарковщинского райисполкома 5 августа эвакуировали 100 человек из-за сообщения о минировании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 14.18 в МЧС поступило сообщение о минировании здания Шарковщинского районного исполнительного комитета в городском поселке Шарковщина Витебской области по ул. Комсомольской. Сотрудниками милиции из здания эвакуированы 100 человек", - сказали в пресс-службе.

После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено. -0-