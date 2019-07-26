Из сошедших с пути на перегоне Орша-Витебск цистерн 8 поставлены на рельсы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из сошедших с пути на перегоне Орша-Витебск 15 цистерн уже поставлены на рельсы восемь, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время на рельсы поставлено 8 цистерн. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, вечером 24 июля в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 цистерн в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. По состоянию на 8.00 25 июля, утечка была ликвидирована. В 19.15 аварийная цистерна была полностью опорожнена, поставлена на колесные пары. Ее отправка с места происшествия намечена после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн.-0-