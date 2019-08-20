Из-за детской шалости сгорели гараж и машина в Толочинском районе

20 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе игра со спичками привела к пожару гаража и автомашины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре гаража в деревне Конопельчицы поступило на горячую линию МЧС 19 августа в 10.19. К приезду спасателей наблюдалось открытое горение кровли гаража и рядом стоящего легкового автомобиля. Хозяин частного подворья в это время находился на работе и о произошедшем узнал от очевидцев.
Выяснилось, что причиной пожара стала шалость с огнем шестилетнего соседского ребенка. За мальчиком, пока родители были на работе, не уследила бабушка.
В результате пожара никто не пострадал.
МЧС просит не оставлять детей вне зоны видимости. Это позволит избежать подобных происшествий и более серьезных трагедий.-0-
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