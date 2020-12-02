Из-за неправильно выбранной водителями скорости за 11 месяцев на дорогах Минска погибли 9 человек

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 11 месяцев 2020 года по причине неправильного выбора водителями скорости движения на дорогах Минска произошло 72 ДТП, в которых 81 человек получил телесные повреждения и девять погибли, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Правильный выбор скорости движения является одним из наиболее важных условий безаварийной ситуации на дороге. С ее увеличением процесс вождения автомобиля усложняется и требует большего напряжения, сил и внимания водителя, а значит, возрастает и вероятность аварии. Кроме того, чем выше скорость, тем тяжелее последствия ДТП, которые никогда не позволят оправдать безрассудность водителя, чем бы он ни мотивировал свои действия. Превышая дозволенную скорость, водитель допускает сознательное нарушение", - рассказали в ГАИ.

В соответствии с требованиями ПДД водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, влияющие на безопасность дорожного движения.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст.18.13 КоАП за превышение скорости предусмотрена следующая ответственность. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ, от 20 до 30 км/ч - штраф от 1 до 3 БВ, на 30 км/ч и более - от 3 до 10 БВ. Действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 15 БВ или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года.

Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, от 10 до 20 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 0,5 БВ, от 20 до 30 км/ч - 2 БВ, от 30 до 40 км/ч с - 4 БВ, от 40 км/ч и более - 6 БВ.

"Уважаемые водители, помните, что соблюдение Правил дорожного движения и уважительное отношение друг к другу на дороге способствуют снижению дорожно-транспортного травматизма. Будьте внимательны и осторожны", - добавили в ГАИ.-0-