Из-за пожара на ферме в Столбцовском районе эвакуировали 150 телят

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе на ферме эвакуированы 150 телят, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 12 апреля в 12.52 поступило сообщение о загорании соломы на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь. Горела солома и сено в рулонах на открытой площадке на площади 0,5 га. До прибытия подразделений МЧС из здания телятника из-за угрозы распространения дыма были эвакуированы телята в возрасте до года, они не пострадали.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате уничтожено 39 т соломы и 31 т сена. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. -0-

Фото Минского областного управления МЧС