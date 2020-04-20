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20 апреля 2020, 08:51

Из-за пожара в гродненской квартире один человек погиб, второй в тяжелом состоянии

Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре, который произошел днем 19 апреля в двухкомнатной квартире двухэтажного жилого дома по улице 1 Мая, один человек погиб, второй в тяжелом состоянии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

Прибывшие на место спасатели в 15.44 на полу коридора обнаружили без сознания сына хозяйки квартиры. Его вынесли на свежий воздух, после реанимационных мероприятий передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения", его состояние тяжелое.

В 15.50 на полу горящей комнаты нашли без признаков жизни сожительницу мужчины.

Пожар повредил диван, постельные принадлежности, закопчены стены. Причина произошедшего устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-

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