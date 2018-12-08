Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах эвакуировали 35 человек из-за пожара в жилом доме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел 7 декабря около 22.40 в подвале четырехэтажного жилого дома на улице Монтажников. Работниками МЧС из квартир двух подъездов эвакуировано 35 человек, из них четыре ребенка.

Огнем повреждено 10 кв.м помещения подвала, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.-0-