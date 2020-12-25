Из-за прорыва канализационного коллектора в Орше сточные воды попали в Днепр

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше прорвало канализационный коллектор, сточные воды попали в Днепр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 декабря в 15.30 спасателям поступило сообщение об аварийном сбросе сточных вод в реку Днепр в результате повреждения железобетонного хозяйственно-бытового канализационного коллектора (диаметр 1000 мм, глубина залегания 4 м) по ул.Флерова, 11а", - рассказали в пресс-службе.

Работники Оршанской городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали акваторию реки, видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы выявлено не было. Взяты пробы воды для проведения анализов, результаты будут известны 29 декабря. Отключение потребителей не проводилось.

В 20.30 коллектор был восстановлен.-0-