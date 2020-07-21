Из-за просроченной визы белорус пытался незаконно пересечь границу: нарушителя задержали

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники пресекли попытку незаконного проникновения из Польши в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.
Дежурный по пограничной заставе "Подлипки" 18 июля заметил через камеру видеонаблюдения неизвестного, одновременно раздался сигнал тревоги. Застава действовала незамедлительно.
"В 700 м от границы с Польшей был задержан 28-летний гражданин Беларуси. При себе молодой человек имел продукты питания и личные вещи. Соотечественник не скрывал от пограничников, что возвращался из Италии домой", - рассказала Надежда Масевич.
Выяснилось, что на нарушение он пошел сознательно. Так мужчина пытался избежать депортации из стран Евросоюза из-за истекшего срока действия визы. Теперь молодого человека ожидает штраф за незаконное пересечение границы.
Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому номеру 145.-0-