Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта Беларуси

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра за сутки пострадали 224 населенных пункта республики, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По оперативным данным, вследствие порывов ветра до 23 м/с пострадали 224 населенных пункта в 23 районах Брестской, Витебской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий в Горецком районе. Зафиксировано 36 случаев падений деревьев в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской областях и в Минске, в результате которых поврежден один легковой автомобиль. Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы", - рассказали в ведомстве.

Для обеспечения электроэнергией объектов в Гомельской области были задействованы четыре передвижных генератора, из них один генератор МЧС на водозаборе КУП "Петриковский райжилкомхоз" в деревне Мышанка.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 499 населенных пунктов, 76 сельскохозяйственных зданий, 21 котельной и 1736 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.

По состоянию на 6.00 остаются без электроснабжения три населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций.-0-