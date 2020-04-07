Фото МЧС
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из закрытого гаража в Витебске работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 6 апреля в гаражном кооперативе "Лада". В 16.38 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило сообщение, что в закрытом изнутри гараже при работающем двигателе автомобиля может находиться человек.
Работники МЧС проникли внутрь гаража. В автомобиле находился мужчина. Спасатели вынесли его в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенный с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" был госпитализировали в учреждение здравоохранения.-0-