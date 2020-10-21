Из здания на ул.Кирова в Минске из-за возгорания эвакуировали 150 человек

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная автоматика предупредила серьезный пожар в административном здании в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 9.24 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в кабинете на третьем этаже административного здания по ул.Кирова,15 в Минске. Сработала пожарная автоматика. Администрация здания до прибытия специалистов эвакуировала 150 человек.

Впоследствии выяснилось, что произошло загорание имущества в кабинете на третьем этаже. Никто не пострадал. Сотрудники ликвидировали возгорание порошковым огнетушителем еще до прибытия работников МЧС. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание масляного обогревателя в кабинете.-0-