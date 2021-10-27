Избил мужчину и похитил более Br7 тыс.: барановичские милиционеры задержали грабителя через 20 минут

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах милиционеры по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. В Барановичский ГОВД позвонил мужчина и рассказал, что на него напали. Неизвестный в маске ворвался в дом, избил хозяина, связал ему руки капроновой стяжкой, похитил более Br7 тыс. и скрылся.

На место происшествия сразу же выехал ближайший экипаж отдела охраны. Уточнив приметы подозреваемого, группа задержания передала информацию в ГОВД для организации оперативно-разыскных мероприятий. На поиски злоумышленника правоохранителям понадобилось около 20 минут: он спрятался в кустах на соседней улице. При себе у 37-летнего ранее судимого местного жителя были обнаружены похищенные деньги, перчатки и нож.

Начальник УВД Брестского облисполкома полковник милиции Олег Шуляковский сегодня вручил отличившимся милиционерам почетные награды - нагрудный знак "За заслуги".-0-