Избитая молотком 8-летняя девочка идет на поправку

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетняя девочка, которую мать несколько раз ударила молотком по голове, идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный детский нейрохирург Минздрава, заведующий нейрохирургическим отделением №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии Михаил Талабаев.

Ребенку провели необходимую в таких случаях операцию. Пациентка уже переведена из отделения реанимации в нейрохирургию. С ней работают психотерапевты. Девочка находится под наблюдением врачей.

Как сообщалось, 22 июля около 8.30 по телефону 102 столичным милиционерам поступил звонок от врачей. Сообщалось, что к ним (Фрунзенский район Минска) доставлена 8-летняя девочка с сильным кровотечением из мягких тканей головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком.

Психическое и физическое состояние избившей ребенка женщины установят медики.-0-