Избивавший сына и сожительницу витебчанин приговорен к 6 годам колонии

29 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска на закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который избивал четырехлетнего сына и сожительницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Как сообщалось, утром 12 августа 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке с травмами обнаружили ребенка. Он проживал в одной из квартир в этом же подъезде. Выяснилось, что вечером 11 августа 31-летний пьяный мужчина во время ссоры избил свою сожительницу, женщина ушла из дома. Мужчина продолжил распивать спиртное, после чего избил их сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке.

Во время следствия были установлены и другие факты домашнего насилия. Обвиняемый с ноября 2018-го по август 2019 года периодически избивал сожительницу, всего установлено девять таких случаев. При этом он был пьяным.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчине назначен штраф в размере Br4050.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-