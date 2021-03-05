Избивший человека за госсимволику на одежде минчанин приговорен к 1,5 года колонии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор минчанину, избившему пассажира автобуса за госсимволику на одежде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, вечером 25 ноября 2020 года 49-летний минчанин ехал в пассажирском автобусе №69. Внезапно сидящий позади пассажир стал на него кричать и оскорблять, а когда потерпевший встал с сиденья, агрессивный мужчина пошел за ним и несколько раз ударил ногами. Чтобы не продолжать конфликт, 49-летний мужчина решил выйти из автобуса на ближайшей остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил на землю.

Проходивший мимо офицер внутренних войск задержал нападавшего, которым оказался ранее неоднократно судимый 33-летний минчанин. В ходе допроса мужчина пояснил, что ему не понравилась куртка с государственной символикой, которая была на потерпевшем. По результатам проведенного исследования, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе обвиняемого составила более 1 промилле.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в хулиганстве и приговорен к году лишения свободы. К этому частично присоединена неотбытая часть наказания, назначенного судом Ленинского района Минска 1 июня 2020 года. Поэтому минчанину предстоит провести в колонии общего режима 1 год 6 месяцев. К обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-