Издательский дом "Интекс-пресс" привлечен к ответственности за нарушение законодательства о СМИ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" по инициативе прокуратуры привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Барановичская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга информации в печати и сети интернет установила, что на интернет-ресурсе, а также в выпуске газеты Intex-press размещено интервью с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской, в котором изложена недостоверная информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности.

Прокурор вынес поручение территориальному органу внутренних дел о подготовке дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО "Издательский дом "Интекс-пресс".

Постановлением экономического суда Брестской области на основании ч.4 ст.23.5 КоАП на ООО наложен штраф в размере 150 БВ за распространение в газете Intex-press запрещенной информации, подрывающей авторитет действующей власти, содержащей призывы к борьбе с государственным устройством страны, направленной на пропаганду экстремистской деятельности и способной нанести вред национальным интересам Беларуси.

Кроме того, по факту распространения материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, продолжается проверка в рамках уголовно-процессуального закона.-0-