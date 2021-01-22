Изготовили муляж взрывного устройства и разработали план разбоя - расследование дела завершено

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о подготовке к разбою, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Длительное время 49-летний инвалид получал гуманитарную помощь иностранной благотворительной организации в кассе в здании одного из столичных предприятий. Он знал примерное количество лиц, которым оказывается такая помощь, размеры выплат, время и порядок выдачи денежных средств. Весной 2020 года минчанин разработал план по завладению денежными средствами кассы. Мужчина был ограничен в передвижении из-за инвалидности и, чтобы не быть опознанным, занялся поисками соучастника. План совершения преступления он согласовал со своим знакомым, 43-летним мужчиной.

По их замыслу, необходимо было изготовить муляж взрывного устройства. После того как инвалид в очередной раз получит гуманитарную помощь и убедится в наличии денежных средств в кассе, подаст сигнал своему соучастнику. Тот должен будет зайти в здание, показать муляж и потребовать передачи ему денег под угрозой активации взрывного устройства. После получения денег мужчины планировали разделить похищенное. С помощью электронных часов, мыла, фольги и резинки они изготовили муляж, а затем мужчина показал своему сообщнику нахождение касс в здании и камер видеонаблюдения.

Утром 10 августа 2020 года мужчины встретились на остановке в Минске. Там же инвалид, опасаясь, что на муляже взрывного устройства найдут следы его рук, выбросил изделие. Далее в магазине его сообщник купил пакет и коробки спичек для изготовления нового муляжа. Получив в этот же день очередную гуманитарную помощь, мужчина убедился в наличии в кассе денежных средств и, выйдя из здания, уведомил об этом сообщника. После этого он был задержан сотрудниками милиции.

По уголовному делу осуществлен комплекс следственных действий: проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели, изъята необходимая документация. Муляжи взрывных устройств, записи с камеры видеонаблюдения осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

На основании собранных по делу доказательств действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 207 (приготовление к разбою, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере) УК. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-