5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изготовители и распространители незаконной печатной продукции задержаны в Могилеве, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В сентябре 2020 года в милицию от жителей Могилева начали поступать заявления об обнаружении в почтовых ящиках незарегистрированного печатного издания, в котором содержалась различная фейковая информация, направленная на дестабилизацию обстановки в стране. При проверке сотрудники органов внутренних дел установили и задержали восемь человек за незаконное изготовление и распространение печатной продукции, в том числе уже и в январе этого года", - рассказали в УВД.

Как выяснилось, роли правонарушителей были четко распределены, все они действовали в одной организованной группе. "Так, 45-летний житель Могилева закупал расходный материал, оплачивал услуги по изготовлению газет. 32-летний мужчина печатал данные газеты, во время санкционированного осмотра его частного дома обнаружено и изъято еще 100 экземпляров печатной продукции, принтер и шесть картриджей к нему, а также иная компьютерная техника. Также одна женщина формировала в таблице формата Excel заявки на каждый тираж газеты", - отметили правоохранители.

Кроме того, некоторые были курьерами и действовали по приблизительно одному сценарию. 38-летний местный житель областного центра был задержан, когда на автомобиле перевозил к дому по улице Криулина четыре пачки газет - около 2 тыс. экземпляров - без обязательных реквизитов печатной продукции. Другой доставлял к одному из домов по переулку Планерному 460 экземпляров этого же издания, третий вез к одному из домов по улице Нижняя Карабановская 500 экземпляров. Еще один мужчина возле ТЦ "Арбат" по Пушкинскому проспекту в Могилеве в автомобиле незаконно перевозил 1,7 тыс. экземпляров.

"К слову, одна из женщин, которая ранее была привлечена к административной ответственности с выплатой штрафа за незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации, сейчас задержана по подозрению в причастности к изготовлению и размещению на путепроводах цинично подписанных кукол", - добавили в МВД.

В отношении всех правонарушителей были составлены протоколы, часть злоумышленников уже привлечена к административной ответственности и подвергнута штрафам в Br1160 и Br1450, остальные ждут решения суда. На изъятое имущество наложен арест до уплаты штрафов.

УВД Могилевского облисполкома еще раз предупреждает: законодательством Беларуси предусмотрена ответственность за незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации. Подобные правонарушения влекут административную ответственность и штрафы от 20 до 50 базовых величин (1 БВ - Br29).-0-