Извещатель спас пенсионерку и ее сына на пожаре в Молодечно

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря сработке АПИ ночной пожар в Молодечно обошелся без жертв, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Спасатели получили сигнал о загорании жилого дома на ул. Вандыша в 3.25. Прибыв на место, подразделения МЧС обнаружили, что крыша деревянного дома горит открытым пламенем.

"В момент загорания внутри находились брат и мать хозяйки. Сигнал автономного пожарного извещателя услышал мужчина. Он разбудил спящую в соседней комнате мать и покинул дом через окно. Прибывшие спасатели помогли тем же путем выбраться пожилой женщине", - рассказала Анастасия Швайбович.

Огонь полностью уничтожил кровлю и перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома.

Причина пожара устанавливается, как основная рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-