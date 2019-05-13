Известного минского ресторатора приговорили к 9 годам за распространение психотропов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "ДжетПоинт" о незаконном обороте психотропов. В свое время обвиняемый Владислав Бриштель был владельцем столичного бара, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.
Мужчина признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Доказано, что обвиняемый приобрел пара-метилэфедрон (мефедрон) общей массой более 78,3 г. Расфасовал на дозы, в том числе пригодные для разового сбыта, после чего часть вещества разместил в тайниках на территории Минска. Его задержали осенью 2018 года при попытке очередной закладки. По месту жительства нашли полимерные пакеты и электронные весы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-
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