26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское холодное оружие обнаружено у жителя Лунинца - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"У 48-летнего жителя города Лунинец в ходе обыска правоохранителями было обнаружено два сая, - рассказали в УВД. - Сай является традиционным японским холодным оружием колющего действия".

По данному факту была назначена экспертиза. "По заключению, эти два металлических предмета, изготовленные самодельным способом, относятся к категории холодного оружия колющего действия. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что в 2014 году житель Брестской области приобрел саи у слонимчанина на одной из онлайн-площадок и получил их по почте", - добавили правоохранители.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома