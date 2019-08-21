Ящик с минометными минами откопали в центре Бреста

21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в центре города обнаружен ящик с минометными минами времен Великой Отечественной войны. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В областном центре уже на протяжении месяца работает поисковый батальон войсковой части 28443, ведутся раскопки на территории, прилегающей к Симеоновскому кафедральному собору. За это время были выкопаны более 200 костных останков солдат. А сегодня в 15.33 в милицию позвонил специалист батальона и сообщил, что на территории храма обнаружен ящик с минометными минами.

На месте работают сотрудники Ленинского РОВД Бреста и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.-0-