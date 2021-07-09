Юный брестчанин нашел уязвимость системы расчетов и похитили деньги у 78 человек

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего брестчанина, обвиняемого в мошенничестве и хищении денег путем модификации компьютерной информации. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Юноша в июне прошлого года нашел уязвимость в одной из систем расчетов с использованием электронных денежных средств. Воспользовавшись этим, он похитил с банковских карт 78 потерпевших около Br12 тыс. Кроме того молодой человек покушался на хищение финансов других людей на сумму более Br32 тыс. Однако из-за недостатка денежных средств транзакции были отклонены.

Страховые организации возместили причиненный пользователям ущерб. Уязвимость платежной системы устранена.

В областной прокуратуре изучили материалы уголовного дела. Там пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК, ч.2 ст.212 (хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.212 (покушение на хищение денег путем модификации компьютерной информации) УК. Юношу оставили под стражей.-0-