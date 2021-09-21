Юный мозырянин был участником прошлогодних погромов в райцентре

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной участник прошлогодних погромов в Мозыре. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Правоохранители продолжают изобличать граждан, которые в прошлом году оказывали сопротивление милиционерам и грубо нарушали общественный порядок во время протестов. Так, оперативники ГУБОПиК выяснили, что к насильственным действиям причастен и 17-летний мозырянин.
"11 августа вместе с радикально настроенными жителями района молодой человек бросал камни в правоохранителей и служебный автотранспорт, сжигал покрышки. Через два месяца юношу задержали за серию краж из автомобилей и приговорили к полутора годам лишения свободы", - уточняется в сообщении.
Следователи дали правовую оценку действиям осужденного и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции.
Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности и являлся участником праворадикальной околофутбольной группировки.-0-