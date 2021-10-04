Юрисконсульт из Мозыря подделала завещание, чтобы завладеть чужой квартирой

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре юрисконсульт хотела завладеть квартирой, подделав завещание умершего владельца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В середине июля руководитель одного из сельисполкомов сообщила в Мозырский РОВД о том, что к ним обратилась мозырянка, которая хотела завизировать завещание задним числом. Этот документ давал женщине право стать собственницей трехкомнатной квартиры стоимостью более Br80 тыс. Обратившаяся объясняла, что год назад при оформлении завещания попросту забыли поставить подпись и якобы ее отсутствие она заметила только сейчас.

Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями выяснили: женщина, работая в должности юрисконсульта одного из районных государственных предприятий, имела доступ к информации о должниках за коммунальные платежи. "Так узнала о жительнице Мозыря, которая некоторое время назад скончалась. Родных у нее не было, а счет за коммуналку не оплачивался длительное время. Узнав об этом, юрисконсульт решила завладеть бесхозной квартирой. Для этого она подготовила завещание, где собственноручно расписалась за умершую. После этого нашла свидетеля среди знакомых, который за небольшое вознаграждение согласился оставить свою подпись на бумаге. А в дальнейшем подделала печать сельского исполнительного комитета, где якобы был зарегистрирован документ. Факты подделки подписи и печати подтвердили эксперты из УГКСЭ Республики Беларусь по Гомельской области", - рассказали в УВД.

До воплощения преступного плана в жизнь оставалась только подпись руководства сельисполкома. Бдительный государственной служащий не позволил юрисконсульту завершить начатое.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ведется следствие.-0-