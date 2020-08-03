Ювелирные украшения на Br5,2 тыс. украла могилевчанка у нового знакомого

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обратился с заявлением в милицию: из его квартиры пропали золотые цепочка и крестик на сумму Br5,2 тыс. Пропажу он заметил после того, как пригласил в гости девушку, с которой познакомился в клубе. Об этом БЕЛТА сообщили в Ленинском РОВД Могилева.

"Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к пропаже украшений может быть причастна 19-летняя могилевчанка. С ней мужчина познакомился в одном из ночных клубов города, а после предложил продолжить общение у него дома. Девушка идею нового знакомого поддержала. Вместе с мужчиной они распивали спиртное, а когда тот вышел ненадолго из комнаты, девушка покинула жилое помещение. Мужчина был шокирован быстрым уходом гостьи и тем, что не нашел на прежнем месте свои ювелирные изделия", - отметили в РОВД.

Сейчас похищенное частично изъято. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.-0-