К 11 годам приговорен житель Добрушского района, который из ревности хотел взорвать дом соседки

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Cудебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда на выездном закрытом заседании в суде Добрушского района рассмотрела уголовное дело в отношении уроженца района, пытавшегося взорвать дом соседки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, житель деревни Носовичи 15 сентября прошлого года изготовил взрывное устройство, оставил самодельный механизм на подоконнике дома соседки 1989 года рождения и привел его в действие. В момент происшествия хозяйки дома не было. Телесные повреждения - огнестрельное, дробовое ранение грудной клетки - получил находящийся в это время в доме местный житель 1983 года рождения.

60-летнего жителя деревни Носовичи задержали. С его слов, совершил он этот поступок из ревности. При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, а также банка с дробью и сыпучие вещества.

Приговором областного суда он признан виновным в умышленном повреждении имущества, незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывного устройства и покушении на убийство. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-