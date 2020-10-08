8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пожару в центре Молодечно могут быть причастны пятеро подростков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

ЧП произошло вечером 19 августа во дворе дома №16 по улице Притыцкого. Причины возгорания до сих пор выясняют правоохранительные органы.

"В тот вечер за считанные минуты в огне оказались порядка пяти помещений двухэтажного коллективного сарая. Возгорание спасателям удалось оперативно ликвидировать. В результате пожара частично была уничтожена крыша, повреждены стены и имущество. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалистами было изъято несколько окурков сигарет и фрагменты пожарного мусора для проведения экспертных исследований. Следов горюче-смазочных материалов экспертиза не обнаружила. В настоящее время по факту возгорания сотрудниками уголовного розыска проводится проверка", - рассказали в УВД.

Бесхозная постройка была излюбленным местом посиделок местной молодежи. Здесь часто собирались подростки, чтобы тайком покурить. Именно неосторожное обращение с огнем видится горожанам основной версией возникновения пожара.

Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к данному инциденту могут быть причастны пятеро подростков, которым, по словам свидетелей, на вид 13-14 лет. Они попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от места происшествия. На записи видно, как незадолго до ЧП компания направилась в сторону хозпостройки, а спустя время до приезда пожарных расчетов покинула дворовую территорию.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о происшествии, сообщить об этом в Молодечненский РОВД по телефонам 8 (0176) 77-16-56, 8 (033) 320-60-70, 102 либо по адресу: Молодечно, улица Галицкого, 23.-0-