К разбившему стекло двери Дома правительства применены принудительные меры безопасности и лечения

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К разбившему весной этого года стекло входной двери Дома правительства применены принудительные меры безопасности и лечения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Московского района Минска приняла участие в рассмотрении уголовного дела в отношении жителя столицы, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.339 УК.

"Как установлено, мужчина весной 2021 года на площади Независимости в Минске, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, молотком разбил стекло входной двери Дома правительства Беларуси, здание которого признано памятником конструктивизма, внесено в список историко-культурных ценностей страны", - отметили в прокуратуре.

По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

С учетом представленных прокурором доказательств суд Московского района Минска назначил фигуранту принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением.-0-