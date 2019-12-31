Кадки с коноплей обнаружили при ликвидации пожара в Жлобинском районе

Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе следователи работают на месте пожара в одном из домов в деревне Руденка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило сегодня утром. "При ликвидации возгорания сотрудники МЧС внутри строения обнаружили кадки с растущей коноплей", - рассказали в СК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома также обнаружены приспособления для выращивания конопли.
Выясняются обстоятельства происшедшего.-0-