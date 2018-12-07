Камерунец пытался сдать в Новополоцке фальшивые доллары

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке иностранец пытался обменять фальшивую банкноту, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Молодой человек из Камеруна, слушатель подготовительных курсов Полоцкого госуниверситета, передал кассиру для обмена купюру номиналом в $50. При проверке сотрудница банка выявила, что купюра является подделкой, и обратилась в правоохранительные органы.

Как оказалось, еще на родине перед отъездом парень обменял франки на $1,3 тыс. различными купюрами, в числе которых оказалась фальшивка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК Беларуси.-0-