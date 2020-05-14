Камеры наблюдения помогли установить вскрывших сельский магазин воров

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Камеры видеонаблюдения помогли оперативно установить личности мужчин, которые обокрали сельский магазин в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Около 4 часов утра 12 мая, разбив стекло входной двери, в магазин в агрогородке Массоляны пробрались двое мужчин. "Свою противоправную деятельность они особо не скрывали и даже включили свет, чтобы найти необходимые товары. Украли спиртное, сигареты и продукты на сумму свыше Br270, а позже скрылись", - рассказали в милиции.

Они не учли, что в здании магазина работала система видеонаблюдения. Именно благодаря записям камер личности подозреваемых оперативно установлены. Ими оказались двое местных жителей 32 и 34 лет. Оба злоупотребляют спиртным, ранее были неоднократно судимы.

Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что сутками ранее они же похитили строительный инструмент из дома односельчанина.-0-