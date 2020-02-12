Канал поставки амфетамина перекрыли в Гомельской области

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля Гомельской области совместно с сотрудниками таможенного комитета перекрыли канал поставки синтетических наркотиков на территорию страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Установлено, что 40-летний мужчина привез из России в Мозырь психотропное вещество, приобретенное на общие с 42-летним приятелем деньги. Наркотик мужчины планировали продавать. "Товар решили разделить в личном автомобиле одного их них. В этот момент реализаторов задержали бойцы наркоконтроля", - уточнил официальный представитель.

При личном обыске у задержанных обнаружили порошкообразное вещество светло-коричневого цвета. Его изъяли. Как показала экспертиза, оно содержит в своем составе амфетамин. Общая масса вещества превысила 100 г. Также изъяты электронные весы, фасованный наркотик, зеленое вещество растительного происхождения и приспособление для употребления наркотических средств.

Материалы переданы в Мозырский РОСК.

В УВД отметили, что с начала года перекрыто два канала поставки психотропных веществ на территорию Гомельской области. Из незаконного оборота изъято более 650 г синтетического наркотика.-0-