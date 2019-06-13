Канал поставки героина из России вскрыли в Брестской области

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативно-поискового отдела Брестской таможни во взаимодействии с МВД вскрыли канал поставки героина из России в Беларусь. Такую информацию сегодня озвучили на брифинге в Брестской таможне, передает корреспондент БЕЛТА.

По оперативной информации, с осени 2018 года в Пинске у наркопотребителей появилось особо опасное наркотическое средство - героин. В результате слаженных действий оперативников Брестской таможни и отделения по наркоконтролю Пинского ГОВД и ОМОН установлено, что к организации преступной деятельности причастны четверо ранее неоднократно судимых граждан Беларуси. Один из них проживал в Москве. "Используя попутный транспорт, он ввозил героин из России. Позже наркотик сбывали в Пинске с использованием закладок-тайников. Информация о местонахождении наркотического вещества передавалась потребителям сообщениями в одном из мессенджеров. По материалам таможни Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено 16 уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств", - отметил заместитель начальника Брестской таможни Игорь Рудаков.

Предварительным расследованием установлено, что пинчанин 1977 года рождения перевез через границу героин массой более 20 г. После этого расфасовал его на дозы и реализовывал путем закладок. "Неоднократно приобретал наркотик его знакомый 1982 года рождения, который частично потреблял и сбывал героин. Кроме того, во время расследования уголовного дела были задержаны мужчина и женщина 1981 года рождения, которые получив информацию о месторасположении закладки с героином, намеревались его получить для дальнейшего хранения и потребления. Однако не довели свой преступный умысел до конца, так как вещество уже изъяли правоохранители. Следователи каждому из фигурантов предъявили обвинения о незаконном обороте наркотиков", - сказал заместитель начальника управления процессуального контроля УСК по Брестской области Леонид Теодорович. Все фигуранты заключены под стражу.

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз провели около 20 исследований. "Объектом исследования являлся героин, представляющий собой порошкообразное вещество, расфасованное в основном массой до 1 г. Отмечу, что разовой дозой считается около 0,1 г. Помимо основного действующего веществ эксперты обнаружили примеси и наполнители, что свидетельствует о том, что речь идет о так называемом грязном героине", - добавил начальник управления специальных и технических экспертиз управления ГКСЭ по Брестской области Алексей Романко.

Также эксперты исследовали изъятые у фигурантов смартфоны. Из карт памяти и SIM-карт были извлечены и восстановлены ранее удаленные графические и видеофайлы, контакты, электронная переписка. В них содержатся фотографии наркотиков, мест закладок, чеки операций по переводу денег, номера банковских карт. Также эксперты-фоноскописты установили дословное содержание аудиозаписей, в которых обвиняемые оговаривали схемы поставок наркотиков, их объемы, стоимость, способы распространения. Эта информация позволила правоохранителям отследить каналы поставки и распространения героина, квалифицировать действия каждого из участников преступления.

Предварительное расследование по уголовному делу завершено, оно передано прокурору для направления в суд.

Сотрудники Брестской таможни с начала текущего года возбудили 44 уголовных дела по фактам незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 105 кг наркотиков и психотропов.-0-