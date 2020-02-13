Канал поставки мефедрона из России пресекли в Могилеве

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пресечен канал поставки мефедрона из России, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД в январе была получена информация о причастности 28-летнего и 23-летнего жителей Бобруйска к сбыту психотропов через интернет. По оперативным данным, они приобретали эти вещества на территории России, а затем перевозили в Беларусь для последующей продажи.

Во время их личного досмотра обнаружено более 136 г порошка белого цвета, которое, по заключению экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Могилевской области, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях - мефедрон. К слову, цена изъятой партии психотропного вещества на черном рынке может превышать Br16 тыс.

Подозреваемые задержаны, следователями дана правовая оценка. Правоохранители продолжают работу по установлению фактов преступной деятельности фигурантов, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Как рассказали в УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома, в прошлом году было пресечено два канала поставки наркотических средств и психотропных веществ из России на территорию Беларуси. В этом году - это первый канал. В 2019 году органами внутренних дел на территории Могилевской области было изъято около килограмма психотропных веществ.

По мнению специалистов, главной опасностью мефедрона является привыкание к нему с первого же употребления. Также к негативным последствиям относятся депрессия, бред преследования, галлюцинации, панические атаки, иные психические и физиологические расстройства организма, вплоть до тотального поражения личности.-0-