11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канал поставки наркотиков из России перекрыт в Минской области. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Днем 9 марта по подозрению в распространении наркотиков столичные оперативники задержали 29-летнего жителя Минской области. В арендуемой им квартире милиционеры обнаружили и изъяли 5 г гашиша. По словам задержанного, наркотик предназначался для личного употребления.

Позже выяснилось, что на прошлой неделе мужчина перевез из Санкт-Петербурга крупную партию гашиша, которую планировал реализовать посредством закладок. Нарковещества, спрессованные в два слитка коричневого цвета общим весом около 450 г, оперативники наркоконтроля ГУВД Минска и Фрунзенского РУВД обнаружили в тайнике в лесу Борисовского района. Проведенная в Государственном комитете судебных экспертиз специальная экспертиза подтвердила, что в изъятых веществах содержится опасное наркотическое средство - гашиш.

Установлено, что неработающий, ранее судимый 29-летний мужчина на протяжении полугода работал на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, возбуждено уголовное дело.-0-