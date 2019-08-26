Капитан буксировочного судна погиб в Петрикове

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Капитан буксировочного судна 1988 года рождения, командированный из Мозырского района, погиб в Петрикове, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 августа. Три теплохода, включая мозырский, прибыли в командировку в Петриков, где были пришвартованы неподалеку от местного судоремонтного завода. После ужина члены экипажей спустились на берег, капитан мозырского остался на борту. Его пропажу экипаж заметил только утром, когда приступил к выполнению задачи, для которой был командирован.

Самостоятельно обследовав территорию порта и не найдя пропавшего, его коллеги обратились в милицию. Прибывшие по сообщению правоохранителей водолазы Петриковской спасательной станции подняли тело капитана с глубины 1,5 м. Оно находилось между двумя судами.

Как рассказал Владимир Акулин, известно, что еще в 23.30 мужчина разговаривал по телефону с супругой. По предварительной информации, мужчина находился в воде около 4,5 часа. Точная причина смерти будет известна по итогам назначенной экспертизы. По факту гибели человека СК проводит проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего.

В Гомельской областной организации ОСВОД напомнили, что при выполении работ, или отдыхая у воды, необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности, рассчитывать свои силы.-0-