Капсулы с психотропом изъяли у витебчанина

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ оперативники наркоконтроля задержали 39-летнего жителя Витебска, сообщил БЕЛТА официальный представитель Первомайского РОВД Андрей Семенихин.

При себе у мужчины было 35 капсул лекарственного препарата "маброн", в состав которого входит трамадол - сильнодействующее психотропное вещество.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов) УК. Проверяется его возможная причастность к незаконному сбыту психотропа.

Как пояснил начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска Сергей Альхименко, мужчина не работает, ранее не судим.-0-