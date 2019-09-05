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05 сентября 2019, 22:08

Караев рассказал подробности расследования ограбления ювелирного магазина в Минске

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал, каким образом помогли камеры наблюдения в расследовании уголовного дела по факту ограбления ювелирного магазина в Минске. Об этом он сообщил в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Оперативниками была проведена огромная работа по просмотру всех видеокамер, которые есть в этом районе. По ним установлены интересующие нас лица, как они подходят, убегают из магазина. И то, что они вырвали блок видеонаблюдения, им ни в коей мере не поможет", - отметил Юрий Караев. По его словам, на одной из камер из парка Горького видно, как преступники что-то выбрасывают в Свислочь. Потом в этом месте водолазы спецподразделения "Алмаз" подобрали тот самый винчестер.

Как сообщалось, 17 августа около 11.30 в ювелирный магазин "Яхонт" на ул.Киселева вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Злоумышленники забрали также деньги и сервер с записями камер видеонаблюдения, который выбросили в Свислочь. Посетителей в магазине не было. Проведенная инвентаризация показала, что похищено более 1 тыс. ювелирных изделий, а общий ущерб составляет более Br1 млн. Уголовное дело было возбуждено по статье УК о разбое. По извлеченным со дна реки носителям информации была назначена компьютерно-техническая экспертиза.

Уже 3 сентября были задержаны двое подозреваемых - 36-летний ранее не судимый мужчина и его 37-летний ранее судимый знакомый. Они признали свою причастность к совершенному преступлению, дали показания. В результате правоохранители задержали еще одного гражданина - 43-летнего ранее не судимого минчанина. Все подозреваемые - неработающие.

Соучастники преступления тщательно к нему готовились: покупали кепки, очки, отращивали щетину, принимали меры, чтобы не оставлять следов. В свою очередь правоохранители кропотливо работали над раскрытием ограбления, в какие-то дни у сотрудников уголовного розыска оставалось на отдых два-три часа.-0-

Теги
Караев МВД ограбление ювелирные изделия
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